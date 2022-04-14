BabyPOES (BABYPOES) Tokenomics Få vigtig indsigt i BabyPOES (BABYPOES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BabyPOES (BABYPOES) Information The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token. We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem. Officiel hjemmeside: https://babypoes.electraprotocol.com/ Køb BABYPOES nu!

BabyPOES (BABYPOES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BabyPOES (BABYPOES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 91.05K $ 91.05K $ 91.05K Samlet udbud $ 946.70M $ 946.70M $ 946.70M Cirkulerende forsyning $ 946.70M $ 946.70M $ 946.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91.05K $ 91.05K $ 91.05K Alle tiders Høj: $ 0.001183 $ 0.001183 $ 0.001183 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BabyPOES (BABYPOES) pris

BabyPOES (BABYPOES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BabyPOES (BABYPOES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYPOES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYPOES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYPOES's tokenomics, kan du udforske BABYPOES tokens live-pris!

BABYPOES Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYPOES måske er på vej hen? Vores BABYPOES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYPOES Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!