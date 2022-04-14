BabyLofi (BABYLOFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i BabyLofi (BABYLOFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BabyLofi (BABYLOFI) Information My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍 Officiel hjemmeside: https://babylofionsui.web.app/ Køb BABYLOFI nu!

BabyLofi (BABYLOFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BabyLofi (BABYLOFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BabyLofi (BABYLOFI) pris

BabyLofi (BABYLOFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BabyLofi (BABYLOFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYLOFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYLOFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYLOFI's tokenomics, kan du udforske BABYLOFI tokens live-pris!

BABYLOFI Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYLOFI måske er på vej hen? Vores BABYLOFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYLOFI Tokens prisprediktion nu!

