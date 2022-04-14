BabyCate (BABYCATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BabyCate (BABYCATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BabyCate (BABYCATE) Information Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance. We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine. As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback. Officiel hjemmeside: https://babycate.org/ Køb BABYCATE nu!

BabyCate (BABYCATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BabyCate (BABYCATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.26K $ 84.26K $ 84.26K Samlet udbud $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Cirkulerende forsyning $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.26K $ 84.26K $ 84.26K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BabyCate (BABYCATE) pris

BabyCate (BABYCATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BabyCate (BABYCATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYCATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYCATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYCATE's tokenomics, kan du udforske BABYCATE tokens live-pris!

BABYCATE Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYCATE måske er på vej hen? Vores BABYCATE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYCATE Tokens prisprediktion nu!

