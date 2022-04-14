Baby Wen (BWEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Wen (BWEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Wen (BWEN) Information Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Officiel hjemmeside: https://www.babywen.io Køb BWEN nu!

Baby Wen (BWEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Wen (BWEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 180.67K Samlet udbud $ 99.98M Cirkulerende forsyning $ 99.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 180.67K Alle tiders Høj: $ 0.218904 Alle tiders Lav: $ 0.00163402 Nuværende pris: $ 0.00181109

Baby Wen (BWEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Wen (BWEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BWEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BWEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BWEN's tokenomics, kan du udforske BWEN tokens live-pris!

BWEN Prisprediktion Vil du vide, hvor BWEN måske er på vej hen? Vores BWEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BWEN Tokens prisprediktion nu!

