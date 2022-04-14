Baby Tiger ($BBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Tiger ($BBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Tiger ($BBT) Information Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury Officiel hjemmeside: https://babytiger.io/ Hvidbog: https://babytiger.io/whitepaper/?i=1 Køb $BBT nu!

Baby Tiger ($BBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Tiger ($BBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.15K $ 15.15K $ 15.15K Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.15K $ 15.15K $ 15.15K Alle tiders Høj: $ 0.01729649 $ 0.01729649 $ 0.01729649 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Tiger ($BBT) pris

Baby Tiger ($BBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Tiger ($BBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BBT's tokenomics, kan du udforske $BBT tokens live-pris!

