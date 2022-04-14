Baby Solana (BABYSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Solana (BABYSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Solana (BABYSOL) Information BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it's a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let's make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we'll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼

Baby Solana (BABYSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Solana (BABYSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 105.99K $ 105.99K $ 105.99K Samlet udbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.99K $ 105.99K $ 105.99K Alle tiders Høj: $ 0.00125387 $ 0.00125387 $ 0.00125387 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001062 $ 0.0001062 $ 0.0001062 Få mere at vide om Baby Solana (BABYSOL) pris

Baby Solana (BABYSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Solana (BABYSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYSOL's tokenomics, kan du udforske BABYSOL tokens live-pris!

BABYSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYSOL måske er på vej hen? Vores BABYSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYSOL Tokens prisprediktion nu!

