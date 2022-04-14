Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Information Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Officiel hjemmeside: https://babyshiro.vip/ Køb BABYSHIRO nu!

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.34K $ 17.34K $ 17.34K Samlet udbud $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Cirkulerende forsyning $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.34K $ 17.34K $ 17.34K Alle tiders Høj: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) pris

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYSHIRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYSHIRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYSHIRO's tokenomics, kan du udforske BABYSHIRO tokens live-pris!

