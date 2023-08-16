Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Shiba Inu (BABYSHIB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Information Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Officiel hjemmeside: https://babyshib.vip Hvidbog: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Køb BABYSHIB nu!

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Shiba Inu (BABYSHIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 470.01K $ 470.01K $ 470.01K Samlet udbud $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Cirkulerende forsyning $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 499.83K $ 499.83K $ 499.83K Alle tiders Høj: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00119439 $ 0.00119439 $ 0.00119439 Få mere at vide om Baby Shiba Inu (BABYSHIB) pris

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Shiba Inu (BABYSHIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYSHIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYSHIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYSHIB's tokenomics, kan du udforske BABYSHIB tokens live-pris!

BABYSHIB Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYSHIB måske er på vej hen? Vores BABYSHIB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYSHIB Tokens prisprediktion nu!

