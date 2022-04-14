Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Sen by Sentio (BSEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Sen by Sentio (BSEN) Information Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent? Officiel hjemmeside: https://sentio.ai/ Køb BSEN nu!

Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Sen by Sentio (BSEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.01K $ 60.01K $ 60.01K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.01K $ 60.01K $ 60.01K Alle tiders Høj: $ 0.00337105 $ 0.00337105 $ 0.00337105 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Sen by Sentio (BSEN) pris

Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Sen by Sentio (BSEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSEN's tokenomics, kan du udforske BSEN tokens live-pris!

