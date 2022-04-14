Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Pnut (BABYPNUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Pnut (BABYPNUT) Information Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Officiel hjemmeside: https://babypnut.io/ Køb BABYPNUT nu!

Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Pnut (BABYPNUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.13K $ 44.13K $ 44.13K Samlet udbud $ 979.14M $ 979.14M $ 979.14M Cirkulerende forsyning $ 979.14M $ 979.14M $ 979.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.13K $ 44.13K $ 44.13K Alle tiders Høj: $ 0.00769387 $ 0.00769387 $ 0.00769387 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Pnut (BABYPNUT) pris

Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Pnut (BABYPNUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYPNUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYPNUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYPNUT's tokenomics, kan du udforske BABYPNUT tokens live-pris!

BABYPNUT Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYPNUT måske er på vej hen? Vores BABYPNUT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYPNUT Tokens prisprediktion nu!

