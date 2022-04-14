Baby Peanut (BABYP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Peanut (BABYP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Peanut (BABYP) Information Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm. Officiel hjemmeside: https://babypnut.life Køb BABYP nu!

Baby Peanut (BABYP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Peanut (BABYP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Samlet udbud $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M Cirkulerende forsyning $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Alle tiders Høj: $ 0.00187932 $ 0.00187932 $ 0.00187932 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Peanut (BABYP) pris

Baby Peanut (BABYP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Peanut (BABYP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYP's tokenomics, kan du udforske BABYP tokens live-pris!

