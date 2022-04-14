Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Neiro (BABYNEIRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Neiro (BABYNEIRO) Information In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 864.10K
Samlet udbud $ 420,000.00T
Cirkulerende forsyning $ 420,000.00T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 864.10K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Neiro (BABYNEIRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYNEIRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYNEIRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYNEIRO's tokenomics, kan du udforske BABYNEIRO tokens live-pris!

BABYNEIRO Prisprediktion
Vil du vide, hvor BABYNEIRO måske er på vej hen? Vores BABYNEIRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

