Baby Monkey (BONKEY) Information $BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨ Officiel hjemmeside: https://www.bonkey.wtf/ Køb BONKEY nu!

Baby Monkey (BONKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Monkey (BONKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.99K $ 9.99K $ 9.99K Samlet udbud $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Cirkulerende forsyning $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.99K $ 9.99K $ 9.99K Alle tiders Høj: $ 0.00157453 $ 0.00157453 $ 0.00157453 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Monkey (BONKEY) pris

Baby Monkey (BONKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Monkey (BONKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONKEY's tokenomics, kan du udforske BONKEY tokens live-pris!

