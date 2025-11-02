UdvekslingDEX+
Den direkte Baby Manyu pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BABYMANYU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BABYMANYU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Baby Manyu pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BABYMANYU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BABYMANYU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BABYMANYU

BABYMANYU Prisinfo

Hvad er BABYMANYU

BABYMANYU Officiel hjemmeside

BABYMANYU Tokenomics

BABYMANYU Prisprognose

Baby Manyu Logo

Baby Manyu Pris (BABYMANYU)

Ikke noteret

1 BABYMANYU til USD direkte pris:

--
----
-8.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Baby Manyu (BABYMANYU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:57:09 (UTC+8)

Baby Manyu (BABYMANYU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-8.58%

-6.49%

-6.49%

Baby Manyu (BABYMANYU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BABYMANYU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABYMANYUs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BABYMANYU har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, -8.58% i løbet af 24 timer og -6.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby Manyu (BABYMANYU) Markedsinformation

$ 46.22K
$ 46.22K$ 46.22K

--
----

$ 47.18K
$ 47.18K$ 47.18K

388,810.04T
388,810.04T 388,810.04T

3.968364248194643e+17
3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Den nuværende markedsværdi på Baby Manyu er $ 46.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BABYMANYU er 388,810.04T, med et samlet udbud på 3.968364248194643e+17. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.18K.

Baby Manyu (BABYMANYU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Baby Manyu til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Baby Manyu til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Baby Manyu til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Baby Manyu til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-8.58%
30 dage$ 0-59.93%
60 dage$ 0+2.41%
90 dage$ 0--

Hvad er Baby Manyu (BABYMANYU)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Baby Manyu (BABYMANYU) Ressource

Officiel hjemmeside

Baby Manyu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Baby Manyu (BABYMANYU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Baby Manyu (BABYMANYU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Baby Manyu.

Tjek Baby Manyu prisprediktion nu!

BABYMANYU til lokale valutaer

Baby Manyu (BABYMANYU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Baby Manyu (BABYMANYU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BABYMANYU Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Baby Manyu (BABYMANYU)

Hvor meget er Baby Manyu (BABYMANYU) værd i dag?
Den direkte BABYMANYU pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BABYMANYU til USD pris?
Den aktuelle pris på BABYMANYUtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Baby Manyu?
Markedsværdien for BABYMANYU er $ 46.22K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BABYMANYU?
Den cirkulerende forsyning af BABYMANYU er 388,810.04T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BABYMANYU?
BABYMANYU opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BABYMANYU?
BABYMANYU så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BABYMANYU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BABYMANYU er -- USD.
Bliver BABYMANYU højere i år?
BABYMANYU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BABYMANYU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Baby Manyu (BABYMANYU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

