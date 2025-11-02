Baby Manyu (BABYMANYU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) -8.58% Prisændring (7D) -6.49% Prisændring (7D) -6.49%

Baby Manyu (BABYMANYU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BABYMANYU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABYMANYUs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BABYMANYU har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, -8.58% i løbet af 24 timer og -6.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby Manyu (BABYMANYU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 46.22K$ 46.22K $ 46.22K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 47.18K$ 47.18K $ 47.18K Cirkulationsforsyning 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Samlet Udbud 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Den nuværende markedsværdi på Baby Manyu er $ 46.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BABYMANYU er 388,810.04T, med et samlet udbud på 3.968364248194643e+17. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.18K.