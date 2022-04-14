Baby JubJub (BJUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby JubJub (BJUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby JubJub (BJUB) Information Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight Officiel hjemmeside: https://babyjubjub.xyz/ Køb BJUB nu!

Baby JubJub (BJUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby JubJub (BJUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 633.65K $ 633.65K $ 633.65K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 8.82B $ 8.82B $ 8.82B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 718.43K $ 718.43K $ 718.43K Alle tiders Høj: $ 0.00049495 $ 0.00049495 $ 0.00049495 Alle tiders Lav: $ 0.00004069 $ 0.00004069 $ 0.00004069 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby JubJub (BJUB) pris

Baby JubJub (BJUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby JubJub (BJUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BJUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BJUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BJUB's tokenomics, kan du udforske BJUB tokens live-pris!

BJUB Prisprediktion Vil du vide, hvor BJUB måske er på vej hen? Vores BJUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BJUB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!