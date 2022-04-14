Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Information BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse. Officiel hjemmeside: https://www.babygoatseus.com/ Køb BABYGOAT nu!

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.61K Samlet udbud $ 999.47M Cirkulerende forsyning $ 999.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.61K Alle tiders Høj: $ 0.0049262 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYGOAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYGOAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYGOAT's tokenomics, kan du udforske BABYGOAT tokens live-pris!

BABYGOAT Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYGOAT måske er på vej hen? Vores BABYGOAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYGOAT Tokens prisprediktion nu!

