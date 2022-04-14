Baby Goat (BABYGOAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Goat (BABYGOAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Goat (BABYGOAT) Information The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it's a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success.

Baby Goat (BABYGOAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Goat (BABYGOAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.41K $ 24.41K $ 24.41K Samlet udbud $ 690.69B $ 690.69B $ 690.69B Cirkulerende forsyning $ 690.69B $ 690.69B $ 690.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.41K $ 24.41K $ 24.41K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Goat (BABYGOAT) pris

Baby Goat (BABYGOAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Goat (BABYGOAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYGOAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYGOAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYGOAT's tokenomics, kan du udforske BABYGOAT tokens live-pris!

