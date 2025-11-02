Baby Ethereum (BABYETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +0.82% Prisændring (7D) -29.22% Prisændring (7D) -29.22%

Baby Ethereum (BABYETH) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BABYETH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABYETHs højeste pris nogensinde er $ 0.00133475, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BABYETH har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.82% i løbet af 24 timer og -29.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby Ethereum (BABYETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K Cirkulationsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Baby Ethereum er $ 42.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BABYETH er 500.00M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.98K.