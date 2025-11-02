UdvekslingDEX+
Den direkte Baby Dust pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BABYDUST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BABYDUST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BABYDUST

BABYDUST Prisinfo

Hvad er BABYDUST

BABYDUST Officiel hjemmeside

BABYDUST Tokenomics

BABYDUST Prisprognose

Baby Dust Logo

Baby Dust Pris (BABYDUST)

Ikke noteret

1 BABYDUST til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Baby Dust (BABYDUST) Live prisdiagram
Baby Dust (BABYDUST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.23%

-3.23%

Baby Dust (BABYDUST) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BABYDUST handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABYDUSTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BABYDUST har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby Dust (BABYDUST) Markedsinformation

$ 28.49K
$ 28.49K$ 28.49K

--
----

$ 28.49K
$ 28.49K$ 28.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Baby Dust er $ 28.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BABYDUST er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.49K.

Baby Dust (BABYDUST) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Baby Dust til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Baby Dust til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Baby Dust til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Baby Dust til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0+4.18%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Baby Dust (BABYDUST) Ressource

Officiel hjemmeside

Baby Dust Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Baby Dust (BABYDUST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Baby Dust (BABYDUST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Baby Dust.

Tjek Baby Dust prisprediktion nu!

BABYDUST til lokale valutaer

Baby Dust (BABYDUST) Tokenomics

At forstå tokenomics for Baby Dust (BABYDUST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BABYDUST Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Baby Dust (BABYDUST)

Hvor meget er Baby Dust (BABYDUST) værd i dag?
Den direkte BABYDUST pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BABYDUST til USD pris?
Den aktuelle pris på BABYDUSTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Baby Dust?
Markedsværdien for BABYDUST er $ 28.49K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BABYDUST?
Den cirkulerende forsyning af BABYDUST er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BABYDUST?
BABYDUST opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BABYDUST?
BABYDUST så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BABYDUST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BABYDUST er -- USD.
Bliver BABYDUST højere i år?
BABYDUST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BABYDUST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Baby Dust (BABYDUST) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

