Baby DOWGE (BABY DOWGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00031397 $ 0.00031397 $ 0.00031397 24H lav $ 0.00035558 $ 0.00035558 $ 0.00035558 24H høj 24H lav $ 0.00031397$ 0.00031397 $ 0.00031397 24H høj $ 0.00035558$ 0.00035558 $ 0.00035558 All Time High $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Laveste pris $ 0.00022892$ 0.00022892 $ 0.00022892 Prisændring (1H) -3.97% Prisændring (1D) +1.10% Prisændring (7D) -13.84% Prisændring (7D) -13.84%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) realtidsprisen er $0.00031741. I løbet af de sidste 24 timer har BABY DOWGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00031397 og et højdepunkt på $ 0.00035558, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABY DOWGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00323566, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00022892.

Når det gælder kortsigtet performance, BABY DOWGE har ændret sig med -3.97% i løbet af den sidste time, +1.10% i løbet af 24 timer og -13.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 317.39K$ 317.39K $ 317.39K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 317.39K$ 317.39K $ 317.39K Cirkulationsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Samlet Udbud 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

Den nuværende markedsværdi på Baby DOWGE er $ 317.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BABY DOWGE er 999.97M, med et samlet udbud på 999971668.125517. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 317.39K.