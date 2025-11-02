UdvekslingDEX+
Den direkte Baby DOWGE pris i dag er 0.00031741 USD. Følg med i realtid BABY DOWGE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BABY DOWGE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Baby DOWGE Pris (BABY DOWGE)

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Live prisdiagram
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-3.97%

+1.10%

-13.84%

-13.84%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) realtidsprisen er $0.00031741. I løbet af de sidste 24 timer har BABY DOWGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00031397 og et højdepunkt på $ 0.00035558, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABY DOWGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00323566, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00022892.

Når det gælder kortsigtet performance, BABY DOWGE har ændret sig med -3.97% i løbet af den sidste time, +1.10% i løbet af 24 timer og -13.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Markedsinformation

--
Den nuværende markedsværdi på Baby DOWGE er $ 317.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BABY DOWGE er 999.97M, med et samlet udbud på 999971668.125517. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 317.39K.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Baby DOWGE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Baby DOWGE til USD $ -0.0001037220.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Baby DOWGE til USD $ +0.0000328190.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Baby DOWGE til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.10%
30 dage$ -0.0001037220-32.67%
60 dage$ +0.0000328190+10.34%
90 dage$ 0--

Hvad er Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Ressource

Officiel hjemmeside

Baby DOWGE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Baby DOWGE (BABY DOWGE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Baby DOWGE (BABY DOWGE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Baby DOWGE.

Tjek Baby DOWGE prisprediktion nu!

BABY DOWGE til lokale valutaer

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Baby DOWGE (BABY DOWGE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BABY DOWGE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Hvor meget er Baby DOWGE (BABY DOWGE) værd i dag?
Den direkte BABY DOWGE pris i USD er 0.00031741 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BABY DOWGE til USD pris?
Den aktuelle pris på BABY DOWGEtil USD er $ 0.00031741. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Baby DOWGE?
Markedsværdien for BABY DOWGE er $ 317.39K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BABY DOWGE?
Den cirkulerende forsyning af BABY DOWGE er 999.97M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BABY DOWGE?
BABY DOWGE opnåede en ATH-pris på 0.00323566 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BABY DOWGE?
BABY DOWGE så en ATL-pris på 0.00022892 USD.
Hvad er handelsvolumen for BABY DOWGE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BABY DOWGE er -- USD.
Bliver BABY DOWGE højere i år?
BABY DOWGE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BABY DOWGE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

