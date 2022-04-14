BABY DEGEN (BABYDEGEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i BABY DEGEN (BABYDEGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Information BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token. Officiel hjemmeside: https://babydegen.tips/ Køb BABYDEGEN nu!

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BABY DEGEN (BABYDEGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.40K $ 16.40K $ 16.40K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.40K $ 16.40K $ 16.40K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BABY DEGEN (BABYDEGEN) pris

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BABY DEGEN (BABYDEGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYDEGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYDEGEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYDEGEN's tokenomics, kan du udforske BABYDEGEN tokens live-pris!

BABYDEGEN Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYDEGEN måske er på vej hen? Vores BABYDEGEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

