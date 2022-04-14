Baby Cheems (BABYCHEEMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Cheems (BABYCHEEMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Cheems (BABYCHEEMS) Information What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO. Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems Officiel hjemmeside: https://www.babycheems.com/ Køb BABYCHEEMS nu!

Baby Cheems (BABYCHEEMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Cheems (BABYCHEEMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.64K $ 14.64K $ 14.64K Samlet udbud $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Cirkulerende forsyning $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.64K $ 14.64K $ 14.64K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baby Cheems (BABYCHEEMS) pris

Baby Cheems (BABYCHEEMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Cheems (BABYCHEEMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYCHEEMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYCHEEMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYCHEEMS's tokenomics, kan du udforske BABYCHEEMS tokens live-pris!

BABYCHEEMS Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYCHEEMS måske er på vej hen? Vores BABYCHEEMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYCHEEMS Tokens prisprediktion nu!

