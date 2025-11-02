Baby BFT (BBFT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00085296 $ 0.00085296 $ 0.00085296 24H lav $ 0.00098155 $ 0.00098155 $ 0.00098155 24H høj 24H lav $ 0.00085296$ 0.00085296 $ 0.00085296 24H høj $ 0.00098155$ 0.00098155 $ 0.00098155 All Time High $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Laveste pris $ 0.0003144$ 0.0003144 $ 0.0003144 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) -1.08% Prisændring (7D) -0.68% Prisændring (7D) -0.68%

Baby BFT (BBFT) realtidsprisen er $0.00096018. I løbet af de sidste 24 timer har BBFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00085296 og et højdepunkt på $ 0.00098155, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BBFTs højeste pris nogensinde er $ 0.00794105, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0003144.

Når det gælder kortsigtet performance, BBFT har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -1.08% i løbet af 24 timer og -0.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby BFT (BBFT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.60M$ 9.60M $ 9.60M Cirkulationsforsyning 4.00B 4.00B 4.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Baby BFT er $ 3.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BBFT er 4.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.60M.