Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Den direkte Baby BFT pris i dag er 0.00096018 USD. Følg med i realtid BBFT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BBFT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Baby BFT Pris (BBFT)

$0.00096031
-1.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Baby BFT (BBFT) Live prisdiagram
Baby BFT (BBFT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00085296
24H lav
$ 0.00098155
24H høj

$ 0.00085296
$ 0.00098155
$ 0.00794105
$ 0.0003144
+0.05%

-1.08%

-0.68%

-0.68%

Baby BFT (BBFT) realtidsprisen er $0.00096018. I løbet af de sidste 24 timer har BBFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00085296 og et højdepunkt på $ 0.00098155, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BBFTs højeste pris nogensinde er $ 0.00794105, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0003144.

Når det gælder kortsigtet performance, BBFT har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -1.08% i løbet af 24 timer og -0.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby BFT (BBFT) Markedsinformation

$ 3.84M
--
$ 9.60M
4.00B
10,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Baby BFT er $ 3.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BBFT er 4.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.60M.

Baby BFT (BBFT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Baby BFT til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Baby BFT til USD $ -0.0007451119.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Baby BFT til USD $ -0.0002796674.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Baby BFT til USD $ +0.0002935761175107659.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.08%
30 dage$ -0.0007451119-77.60%
60 dage$ -0.0002796674-29.12%
90 dage$ +0.0002935761175107659+44.04%

Hvad er Baby BFT (BBFT)

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Baby BFT (BBFT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Baby BFT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Baby BFT (BBFT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Baby BFT (BBFT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Baby BFT.

Tjek Baby BFT prisprediktion nu!

BBFT til lokale valutaer

Baby BFT (BBFT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Baby BFT (BBFT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BBFT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Baby BFT (BBFT)

Hvor meget er Baby BFT (BBFT) værd i dag?
Den direkte BBFT pris i USD er 0.00096018 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BBFT til USD pris?
Den aktuelle pris på BBFTtil USD er $ 0.00096018. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Baby BFT?
Markedsværdien for BBFT er $ 3.84M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BBFT?
Den cirkulerende forsyning af BBFT er 4.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BBFT?
BBFT opnåede en ATH-pris på 0.00794105 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BBFT?
BBFT så en ATL-pris på 0.0003144 USD.
Hvad er handelsvolumen for BBFT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BBFT er -- USD.
Bliver BBFT højere i år?
BBFT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BBFT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Baby BFT (BBFT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

