b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics Få vigtig indsigt i b14g dualCORE (DUALCORE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

b14g dualCORE (DUALCORE) Information b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Officiel hjemmeside: https://app.b14g.xyz/ Køb DUALCORE nu!

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for b14g dualCORE (DUALCORE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Samlet udbud $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Cirkulerende forsyning $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Alle tiders Høj: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 Alle tiders Lav: $ 0.514243 $ 0.514243 $ 0.514243 Nuværende pris: $ 0.559331 $ 0.559331 $ 0.559331 Få mere at vide om b14g dualCORE (DUALCORE) pris

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for b14g dualCORE (DUALCORE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUALCORE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUALCORE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUALCORE's tokenomics, kan du udforske DUALCORE tokens live-pris!

DUALCORE Prisprediktion Vil du vide, hvor DUALCORE måske er på vej hen? Vores DUALCORE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUALCORE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!