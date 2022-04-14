B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i B Money AKA Brett (BMONEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

B Money AKA Brett (BMONEY) Information B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 Officiel hjemmeside: https://www.bmoneyakabrett.com/ Køb BMONEY nu!

B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for B Money AKA Brett (BMONEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 126.36K $ 126.36K $ 126.36K Samlet udbud $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M Cirkulerende forsyning $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 126.36K $ 126.36K $ 126.36K Alle tiders Høj: $ 0.00686279 $ 0.00686279 $ 0.00686279 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013179 $ 0.00013179 $ 0.00013179 Få mere at vide om B Money AKA Brett (BMONEY) pris

B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for B Money AKA Brett (BMONEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BMONEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BMONEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BMONEY's tokenomics, kan du udforske BMONEY tokens live-pris!

BMONEY Prisprediktion Vil du vide, hvor BMONEY måske er på vej hen? Vores BMONEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BMONEY Tokens prisprediktion nu!

