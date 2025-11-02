B All In (BALLIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001087 $ 0.00001087 $ 0.00001087 24H lav $ 0.00001119 $ 0.00001119 $ 0.00001119 24H høj 24H lav $ 0.00001087$ 0.00001087 $ 0.00001087 24H høj $ 0.00001119$ 0.00001119 $ 0.00001119 All Time High $ 0.00020264$ 0.00020264 $ 0.00020264 Laveste pris $ 0.00001027$ 0.00001027 $ 0.00001027 Prisændring (1H) -0.28% Prisændring (1D) -0.86% Prisændring (7D) -61.78% Prisændring (7D) -61.78%

B All In (BALLIN) realtidsprisen er $0.00001108. I løbet af de sidste 24 timer har BALLIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001087 og et højdepunkt på $ 0.00001119, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BALLINs højeste pris nogensinde er $ 0.00020264, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001027.

Når det gælder kortsigtet performance, BALLIN har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, -0.86% i løbet af 24 timer og -61.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

B All In (BALLIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Cirkulationsforsyning 999.79M 999.79M 999.79M Samlet Udbud 999,790,658.105204 999,790,658.105204 999,790,658.105204

Den nuværende markedsværdi på B All In er $ 11.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BALLIN er 999.79M, med et samlet udbud på 999790658.105204. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.08K.