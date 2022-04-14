Azizi (AZIZI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Azizi (AZIZI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Azizi (AZIZI) Information We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏 Officiel hjemmeside: https://buschgardens.com/tampa/babyrhino/ Køb AZIZI nu!

Azizi (AZIZI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Azizi (AZIZI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.70K $ 19.70K $ 19.70K Samlet udbud $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M Cirkulerende forsyning $ 988.30M $ 988.30M $ 988.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.90K $ 19.90K $ 19.90K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Azizi (AZIZI) pris

Azizi (AZIZI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Azizi (AZIZI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AZIZI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AZIZI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AZIZI's tokenomics, kan du udforske AZIZI tokens live-pris!

