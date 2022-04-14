Ayin (AYIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ayin (AYIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ayin (AYIN) Information What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading. Officiel hjemmeside: https://ayin.app Hvidbog: https://docs.ayin.app Køb AYIN nu!

Ayin (AYIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ayin (AYIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 141.28K $ 141.28K $ 141.28K Samlet udbud $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Cirkulerende forsyning $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 141.28K $ 141.28K $ 141.28K Alle tiders Høj: $ 33.15 $ 33.15 $ 33.15 Alle tiders Lav: $ 0.080048 $ 0.080048 $ 0.080048 Nuværende pris: $ 0.083251 $ 0.083251 $ 0.083251 Få mere at vide om Ayin (AYIN) pris

Ayin (AYIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ayin (AYIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AYIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AYIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AYIN's tokenomics, kan du udforske AYIN tokens live-pris!

