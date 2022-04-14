Axoria (AX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Axoria (AX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Axoria (AX) Information Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure. Officiel hjemmeside: https://axoria.online Hvidbog: https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf

Axoria (AX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Axoria (AX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.07K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.07K Alle tiders Høj: $ 0.00579212 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00028067

Axoria (AX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Axoria (AX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

