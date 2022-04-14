AxonDAO Governance Token (AXGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AxonDAO Governance Token (AXGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AxonDAO Governance Token (AXGT) Information AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms Officiel hjemmeside: https://axondao.io Hvidbog: https://axondao.gitbook.io/whitepaper_axondao_axgt/ Køb AXGT nu!

AxonDAO Governance Token (AXGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AxonDAO Governance Token (AXGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.47M $ 33.47M $ 33.47M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 462.28M $ 462.28M $ 462.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 72.41M $ 72.41M $ 72.41M Alle tiders Høj: $ 0.971095 $ 0.971095 $ 0.971095 Alle tiders Lav: $ 0.03650915 $ 0.03650915 $ 0.03650915 Nuværende pris: $ 0.072405 $ 0.072405 $ 0.072405 Få mere at vide om AxonDAO Governance Token (AXGT) pris

AxonDAO Governance Token (AXGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AxonDAO Governance Token (AXGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AXGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AXGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AXGT's tokenomics, kan du udforske AXGT tokens live-pris!

