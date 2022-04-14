Axira (AXI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Axira (AXI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Axira (AXI) Information Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app. Officiel hjemmeside: https://axira.tools/ Køb AXI nu!

Axira (AXI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Axira (AXI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 136.06K $ 136.06K $ 136.06K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.06K $ 136.06K $ 136.06K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013623 $ 0.00013623 $ 0.00013623 Få mere at vide om Axira (AXI) pris

Axira (AXI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Axira (AXI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AXI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AXI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AXI's tokenomics, kan du udforske AXI tokens live-pris!

AXI Prisprediktion Vil du vide, hvor AXI måske er på vej hen? Vores AXI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AXI Tokens prisprediktion nu!

