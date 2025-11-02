UdvekslingDEX+
Den direkte Axelrod by Virtuals pris i dag er 0.01912319 USD. Følg med i realtid AXR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AXR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Axelrod by Virtuals Pris (AXR)

1 AXR til USD direkte pris:

$0.01912319
+28.20%1D
+28.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Axelrod by Virtuals (AXR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:56:20 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01426754
$ 0.01426754$ 0.01426754
24H lav
$ 0.02164957
$ 0.02164957$ 0.02164957
24H høj

$ 0.01426754
$ 0.01426754$ 0.01426754

$ 0.02164957
$ 0.02164957$ 0.02164957

$ 0.04937155
$ 0.04937155$ 0.04937155

$ 0.00163668
$ 0.00163668$ 0.00163668

-3.04%

+28.23%

+124.43%

+124.43%

Axelrod by Virtuals (AXR) realtidsprisen er $0.01912319. I løbet af de sidste 24 timer har AXR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01426754 og et højdepunkt på $ 0.02164957, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AXRs højeste pris nogensinde er $ 0.04937155, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00163668.

Når det gælder kortsigtet performance, AXR har ændret sig med -3.04% i løbet af den sidste time, +28.23% i løbet af 24 timer og +124.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Axelrod by Virtuals (AXR) Markedsinformation

$ 12.28M
$ 12.28M$ 12.28M

--
----

$ 19.12M
$ 19.12M$ 19.12M

642.14M
642.14M 642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Axelrod by Virtuals er $ 12.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AXR er 642.14M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.12M.

Axelrod by Virtuals (AXR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Axelrod by Virtuals til USD $ +0.0042099.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Axelrod by Virtuals til USD $ +0.0362250167.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Axelrod by Virtuals til USD $ +0.0145868824.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Axelrod by Virtuals til USD $ +0.00374076309238753.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0042099+28.23%
30 dage$ +0.0362250167+189.43%
60 dage$ +0.0145868824+76.28%
90 dage$ +0.00374076309238753+24.32%

Hvad er Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Axelrod by Virtuals (AXR) Ressource

Officiel hjemmeside

Axelrod by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Axelrod by Virtuals (AXR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Axelrod by Virtuals (AXR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Axelrod by Virtuals.

Tjek Axelrod by Virtuals prisprediktion nu!

AXR til lokale valutaer

Axelrod by Virtuals (AXR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Axelrod by Virtuals (AXR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AXR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Axelrod by Virtuals (AXR)

Hvor meget er Axelrod by Virtuals (AXR) værd i dag?
Den direkte AXR pris i USD er 0.01912319 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AXR til USD pris?
Den aktuelle pris på AXRtil USD er $ 0.01912319. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Axelrod by Virtuals?
Markedsværdien for AXR er $ 12.28M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AXR?
Den cirkulerende forsyning af AXR er 642.14M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AXR?
AXR opnåede en ATH-pris på 0.04937155 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AXR?
AXR så en ATL-pris på 0.00163668 USD.
Hvad er handelsvolumen for AXR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AXR er -- USD.
Bliver AXR højere i år?
AXR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AXR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:56:20 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

