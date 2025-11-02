Axelrod by Virtuals (AXR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.01426754 24H høj $ 0.02164957 All Time High $ 0.04937155 Laveste pris $ 0.00163668 Prisændring (1H) -3.04% Prisændring (1D) +28.23% Prisændring (7D) +124.43%

Axelrod by Virtuals (AXR) realtidsprisen er $0.01912319. I løbet af de sidste 24 timer har AXR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01426754 og et højdepunkt på $ 0.02164957, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AXRs højeste pris nogensinde er $ 0.04937155, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00163668.

Når det gælder kortsigtet performance, AXR har ændret sig med -3.04% i løbet af den sidste time, +28.23% i løbet af 24 timer og +124.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Axelrod by Virtuals (AXR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.28M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.12M Cirkulationsforsyning 642.14M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Axelrod by Virtuals er $ 12.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AXR er 642.14M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.12M.