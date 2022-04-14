Axelar (AXL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Axelar (AXL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Axelar (AXL) Information Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Officiel hjemmeside: https://axelar.network/ Hvidbog: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf Køb AXL nu!

Axelar (AXL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Axelar (AXL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 350.27M $ 350.27M $ 350.27M Samlet udbud $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Cirkulerende forsyning $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 416.81M $ 416.81M $ 416.81M Alle tiders Høj: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 Alle tiders Lav: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Nuværende pris: $ 0.343807 $ 0.343807 $ 0.343807 Få mere at vide om Axelar (AXL) pris

Axelar (AXL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Axelar (AXL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AXL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AXL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AXL's tokenomics, kan du udforske AXL tokens live-pris!

AXL Prisprediktion Vil du vide, hvor AXL måske er på vej hen? Vores AXL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AXL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!