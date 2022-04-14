Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Awkward Look Monkey Club (ALMC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Information Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility. Officiel hjemmeside: https://awkwardlookmonkeyclub.com/ Køb ALMC nu!

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Awkward Look Monkey Club (ALMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K Samlet udbud $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M Cirkulerende forsyning $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Awkward Look Monkey Club (ALMC) pris

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Awkward Look Monkey Club (ALMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALMC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALMC's tokenomics, kan du udforske ALMC tokens live-pris!

