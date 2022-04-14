Away From Keyboard (AFK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Away From Keyboard (AFK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Away From Keyboard (AFK) Information Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand. Officiel hjemmeside: https://earnwhileyouafk.com Køb AFK nu!

Away From Keyboard (AFK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Away From Keyboard (AFK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 136.56K $ 136.56K $ 136.56K Samlet udbud $ 746.29M $ 746.29M $ 746.29M Cirkulerende forsyning $ 746.29M $ 746.29M $ 746.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.56K $ 136.56K $ 136.56K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018284 $ 0.00018284 $ 0.00018284 Få mere at vide om Away From Keyboard (AFK) pris

Away From Keyboard (AFK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Away From Keyboard (AFK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AFK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AFK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AFK's tokenomics, kan du udforske AFK tokens live-pris!

