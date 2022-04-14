Avocato (ATO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Avocato (ATO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Avocato (ATO) Information We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one. Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor. Officiel hjemmeside: https://www.avocato.lol/ Køb ATO nu!

Avocato (ATO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avocato (ATO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Alle tiders Høj: $ 0.00373376 $ 0.00373376 $ 0.00373376 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Avocato (ATO) pris

Avocato (ATO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Avocato (ATO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATO's tokenomics, kan du udforske ATO tokens live-pris!

ATO Prisprediktion Vil du vide, hvor ATO måske er på vej hen? Vores ATO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!