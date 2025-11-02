Avocado DAO (AVG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00488572 $ 0.00488572 $ 0.00488572 24H lav $ 0.00493681 $ 0.00493681 $ 0.00493681 24H høj 24H lav $ 0.00488572$ 0.00488572 $ 0.00488572 24H høj $ 0.00493681$ 0.00493681 $ 0.00493681 All Time High $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Laveste pris $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.07% Prisændring (7D) -3.18% Prisændring (7D) -3.18%

Avocado DAO (AVG) realtidsprisen er $0.00491661. I løbet af de sidste 24 timer har AVG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00488572 og et højdepunkt på $ 0.00493681, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AVGs højeste pris nogensinde er $ 2.69, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00450186.

Når det gælder kortsigtet performance, AVG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -3.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Avocado DAO (AVG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 739.29K$ 739.29K $ 739.29K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Cirkulationsforsyning 150.36M 150.36M 150.36M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Avocado DAO er $ 739.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AVG er 150.36M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.92M.