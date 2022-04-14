AVIAN (AVN) Tokenomics Få vigtig indsigt i AVIAN (AVN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AVIAN (AVN) Information Avian Network (AVN) is driven by the community, which is fully committed to the prosperity of the AVN network. It provides the balanced use of X16RT & MinotaurX algorithms – guaranteeing equal rights of each community member to participate in block production using their GPU or CPU, with increased user control and censorship resistance in issuance and governance of digital assets. Officiel hjemmeside: https://avn.network/ Køb AVN nu!

AVIAN (AVN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AVIAN (AVN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 668.12K $ 668.12K $ 668.12K Samlet udbud $ 7.74B $ 7.74B $ 7.74B Cirkulerende forsyning $ 7.74B $ 7.74B $ 7.74B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 668.16K $ 668.16K $ 668.16K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AVIAN (AVN) pris

AVIAN (AVN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AVIAN (AVN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVN's tokenomics, kan du udforske AVN tokens live-pris!

AVN Prisprediktion Vil du vide, hvor AVN måske er på vej hen? Vores AVN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVN Tokens prisprediktion nu!

