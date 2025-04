Hvad er AVIAN (AVN)

Avian Network (AVN) is driven by the community, which is fully committed to the prosperity of the AVN network. It provides the balanced use of X16RT & MinotaurX algorithms – guaranteeing equal rights of each community member to participate in block production using their GPU or CPU, with increased user control and censorship resistance in issuance and governance of digital assets.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

AVIAN (AVN) Ressource Officiel hjemmeside