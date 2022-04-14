Aver AI (AVER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aver AI (AVER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aver AI (AVER) Information Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations. Officiel hjemmeside: https://aver.co/ Hvidbog: https://docs.aver.co/ Køb AVER nu!

Aver AI (AVER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aver AI (AVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.90K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 97.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.24K Alle tiders Høj: $ 0.04592821 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015425

Aver AI (AVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aver AI (AVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVER's tokenomics, kan du udforske AVER tokens live-pris!

