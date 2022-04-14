Aventa (AVENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aventa (AVENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aventa (AVENT) Information Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration Officiel hjemmeside: https://aventaproject.com Hvidbog: https://docs.aventaproject.com Køb AVENT nu!

Aventa (AVENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aventa (AVENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.23K $ 50.23K $ 50.23K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.23K $ 50.23K $ 50.23K Alle tiders Høj: $ 0.00818993 $ 0.00818993 $ 0.00818993 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Aventa (AVENT) pris

Aventa (AVENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aventa (AVENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVENT's tokenomics, kan du udforske AVENT tokens live-pris!

AVENT Prisprediktion Vil du vide, hvor AVENT måske er på vej hen? Vores AVENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVENT Tokens prisprediktion nu!

