AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomics Få vigtig indsigt i AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Information NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Officiel hjemmeside: https://nochill.lol Køb NOCHILL nu!

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Samlet udbud $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Cirkulerende forsyning $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Alle tiders Høj: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00267942 $ 0.00267942 $ 0.00267942 Få mere at vide om AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) pris

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOCHILL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOCHILL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOCHILL's tokenomics, kan du udforske NOCHILL tokens live-pris!

NOCHILL Prisprediktion Vil du vide, hvor NOCHILL måske er på vej hen? Vores NOCHILL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOCHILL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!