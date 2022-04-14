Avatly (AVATLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Avatly (AVATLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Avatly (AVATLY) Information THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way. Officiel hjemmeside: https://avatly.com/ Køb AVATLY nu!

Avatly (AVATLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avatly (AVATLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.13K $ 90.13K $ 90.13K Samlet udbud $ 74.93M $ 74.93M $ 74.93M Cirkulerende forsyning $ 64.93M $ 64.93M $ 64.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 104.01K $ 104.01K $ 104.01K Alle tiders Høj: $ 0.083384 $ 0.083384 $ 0.083384 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00138794 $ 0.00138794 $ 0.00138794 Få mere at vide om Avatly (AVATLY) pris

Avatly (AVATLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Avatly (AVATLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVATLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVATLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVATLY's tokenomics, kan du udforske AVATLY tokens live-pris!

AVATLY Prisprediktion Vil du vide, hvor AVATLY måske er på vej hen? Vores AVATLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVATLY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!