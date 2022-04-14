Avarik Saga (AVRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Avarik Saga (AVRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Avarik Saga (AVRK) Information At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Officiel hjemmeside: https://avariksaga.com/ Hvidbog: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Køb AVRK nu!

Avarik Saga (AVRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avarik Saga (AVRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 370.89K $ 370.89K $ 370.89K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 982.80K $ 982.80K $ 982.80K Alle tiders Høj: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 Alle tiders Lav: $ 0.0018151 $ 0.0018151 $ 0.0018151 Nuværende pris: $ 0.00196516 $ 0.00196516 $ 0.00196516 Få mere at vide om Avarik Saga (AVRK) pris

Avarik Saga (AVRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Avarik Saga (AVRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVRK's tokenomics, kan du udforske AVRK tokens live-pris!

AVRK Prisprediktion Vil du vide, hvor AVRK måske er på vej hen? Vores AVRK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

