Avant USD (AVUSD) Tokenomics

Avant USD (AVUSD) Information Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Officiel hjemmeside: https://www.avantprotocol.com/

Avant USD (AVUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avant USD (AVUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 98.40M $ 98.40M $ 98.40M Samlet udbud $ 98.46M $ 98.46M $ 98.46M Cirkulerende forsyning $ 98.46M $ 98.46M $ 98.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 98.40M $ 98.40M $ 98.40M Alle tiders Høj: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Alle tiders Lav: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Nuværende pris: $ 0.999363 $ 0.999363 $ 0.999363 Få mere at vide om Avant USD (AVUSD) pris

Avant USD (AVUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Avant USD (AVUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVUSD's tokenomics, kan du udforske AVUSD tokens live-pris!

