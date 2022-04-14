Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Avant Staked USD (SAVUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Avant Staked USD (SAVUSD) Information Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Officiel hjemmeside: https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avant Staked USD (SAVUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 94.75M $ 94.75M $ 94.75M Samlet udbud $ 88.73M $ 88.73M $ 88.73M Cirkulerende forsyning $ 88.73M $ 88.73M $ 88.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 94.75M $ 94.75M $ 94.75M Alle tiders Høj: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 Alle tiders Lav: $ 0.937701 $ 0.937701 $ 0.937701 Nuværende pris: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Få mere at vide om Avant Staked USD (SAVUSD) pris

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Avant Staked USD (SAVUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAVUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAVUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAVUSD's tokenomics, kan du udforske SAVUSD tokens live-pris!

