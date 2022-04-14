Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Autonomous Virtual Beings (AVB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Autonomous Virtual Beings (AVB) Information $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Officiel hjemmeside: https://avb.gg

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autonomous Virtual Beings (AVB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Samlet udbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Alle tiders Høj: $ 0.077253 $ 0.077253 $ 0.077253 Alle tiders Lav: $ 0.00102873 $ 0.00102873 $ 0.00102873 Nuværende pris: $ 0.00164489 $ 0.00164489 $ 0.00164489 Få mere at vide om Autonomous Virtual Beings (AVB) pris

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Autonomous Virtual Beings (AVB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVB's tokenomics, kan du udforske AVB tokens live-pris!

