Autonio (NIOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Autonio (NIOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Autonio (NIOX) Information Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease. Officiel hjemmeside: https://autonio.foundation/ Hvidbog: https://autonio.s3.us-east-2.amazonaws.com/Lite+Paper+-+Autonio+Foundation.pdf Køb NIOX nu!

Autonio (NIOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autonio (NIOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 97.28K $ 97.28K $ 97.28K Samlet udbud $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Cirkulerende forsyning $ 169.84M $ 169.84M $ 169.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.02K $ 189.02K $ 189.02K Alle tiders Høj: $ 0.822057 $ 0.822057 $ 0.822057 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00057278 $ 0.00057278 $ 0.00057278 Få mere at vide om Autonio (NIOX) pris

Autonio (NIOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Autonio (NIOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIOX's tokenomics, kan du udforske NIOX tokens live-pris!

NIOX Prisprediktion Vil du vide, hvor NIOX måske er på vej hen? Vores NIOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NIOX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!