Autolayer (LAY3R) Information Officiel hjemmeside: https://autolayer.io/ Hvidbog: https://docs.autolayer.io/autolayer Køb LAY3R nu!

Autolayer (LAY3R) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autolayer (LAY3R), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.80K $ 144.80K $ 144.80K Samlet udbud $ 29.30M $ 29.30M $ 29.30M Cirkulerende forsyning $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 318.17K $ 318.17K $ 318.17K Alle tiders Høj: $ 0.502262 $ 0.502262 $ 0.502262 Alle tiders Lav: $ 0.00330797 $ 0.00330797 $ 0.00330797 Nuværende pris: $ 0.01085814 $ 0.01085814 $ 0.01085814 Få mere at vide om Autolayer (LAY3R) pris

Autolayer (LAY3R) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Autolayer (LAY3R) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAY3R tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAY3R tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAY3R's tokenomics, kan du udforske LAY3R tokens live-pris!

