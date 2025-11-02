Auto Finance (TOKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.194686 $ 0.194686 $ 0.194686 24H lav $ 0.198348 $ 0.198348 $ 0.198348 24H høj 24H lav $ 0.194686$ 0.194686 $ 0.194686 24H høj $ 0.198348$ 0.198348 $ 0.198348 All Time High $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Laveste pris $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Prisændring (1H) +1.31% Prisændring (1D) +0.06% Prisændring (7D) -3.07% Prisændring (7D) -3.07%

Auto Finance (TOKE) realtidsprisen er $0.197431. I løbet af de sidste 24 timer har TOKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.194686 og et højdepunkt på $ 0.198348, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOKEs højeste pris nogensinde er $ 79.02, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.12921.

Når det gælder kortsigtet performance, TOKE har ændret sig med +1.31% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og -3.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Auto Finance (TOKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.34M$ 16.34M $ 16.34M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.74M$ 19.74M $ 19.74M Cirkulationsforsyning 82.77M 82.77M 82.77M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Auto Finance er $ 16.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOKE er 82.77M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.74M.