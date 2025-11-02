UdvekslingDEX+
Den direkte Auto Finance pris i dag er 0.197431 USD. Følg med i realtid TOKE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TOKE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Auto Finance Pris (TOKE)

1 TOKE til USD direkte pris:

$0.197431
$0.197431
0.00%1D
Auto Finance (TOKE) Live prisdiagram
Auto Finance (TOKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.194686
$ 0.194686
24H lav
$ 0.198348
$ 0.198348
24H høj

$ 0.194686
$ 0.194686

$ 0.198348
$ 0.198348

$ 79.02
$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921

+1.31%

+0.06%

-3.07%

-3.07%

Auto Finance (TOKE) realtidsprisen er $0.197431. I løbet af de sidste 24 timer har TOKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.194686 og et højdepunkt på $ 0.198348, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOKEs højeste pris nogensinde er $ 79.02, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.12921.

Når det gælder kortsigtet performance, TOKE har ændret sig med +1.31% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og -3.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Auto Finance (TOKE) Markedsinformation

$ 16.34M
$ 16.34M

--
--

$ 19.74M
$ 19.74M

82.77M
82.77M

100,000,000.0
100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Auto Finance er $ 16.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOKE er 82.77M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.74M.

Auto Finance (TOKE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Auto Finance til USD $ +0.00012268.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Auto Finance til USD $ -0.0640579291.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Auto Finance til USD $ +0.0741016192.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Auto Finance til USD $ +0.0376964928228223.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00012268+0.06%
30 dage$ -0.0640579291-32.44%
60 dage$ +0.0741016192+37.53%
90 dage$ +0.0376964928228223+23.60%

Hvad er Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Auto Finance (TOKE) Ressource

Auto Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Auto Finance (TOKE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Auto Finance (TOKE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Auto Finance.

Tjek Auto Finance prisprediktion nu!

TOKE til lokale valutaer

Auto Finance (TOKE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Auto Finance (TOKE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TOKE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Auto Finance (TOKE)

Hvor meget er Auto Finance (TOKE) værd i dag?
Den direkte TOKE pris i USD er 0.197431 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TOKE til USD pris?
Den aktuelle pris på TOKEtil USD er $ 0.197431. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Auto Finance?
Markedsværdien for TOKE er $ 16.34M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TOKE?
Den cirkulerende forsyning af TOKE er 82.77M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TOKE?
TOKE opnåede en ATH-pris på 79.02 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TOKE?
TOKE så en ATL-pris på 0.12921 USD.
Hvad er handelsvolumen for TOKE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TOKE er -- USD.
Bliver TOKE højere i år?
TOKE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TOKE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Auto Finance (TOKE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,055.43

$3,875.60

$0.02882

$186.01

$1.0002

$110,055.43

$3,875.60

$186.01

$73.38

$19.940

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07775

$0.000000000000000000000018

$0.000334

$0.00004966

$0.0021

$0.0032685

